Месси - в старте Барселоны / фото REUTERS
Стали известны стартовые составы "Барселоны" и "Динамо" перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Барселона - Динамо.
Составы команд:
"Барселона": тер Стеген, Дест, Пике, де Йонг, Альба, Бускетс, Пьянич, Педри, Месси, Фати, Гризманн
Запасные: Нето, Пенья, Аленья, Брейтвейт, Дембеле, Пуч, Лангле, Тринкау, Серхи Роберто, Фирпо
"Динамо": Нещерет, Кендзера, Забарный, Попов, Шабанов, Буяльский, Шепелев, Андриевский, Цыганков, Родригес, Супряга
Запасные: Игнатенко, Моргун, Вербич, де Пена, Леднев, Клейтон, Русин, Сирота
"Барселона" - "Динамо": перед матчем
- Поединок "Барселона" - "Динамо" пройдет сегодня, 4 ноября, на "Камп Ноу". Начало - в 22.00: где смотреть матч на ТВ.
- "Динамо" в этой встрече не смогут помочь сразу восемь футболистов, которые не полетели в Испанию из-за коронавируса. Кроме того, капитан "Динамо" Сергей Сидорчук дисквалифицирован.
- Матч мог бы быть перенесен, если бы хотя бы один из игроков "Динамо" сдал положительный тест на коронавирус в Барселоне и в заявке киевлян на игру по списку "А" оказалось меньше 13 футболистов. Однако все члены делегации "Динамо" сдали отрицательные тесты.
- После двух туров у "Динамо" в активе 1 очко, у "Барселоны" - 6 очков.
- Киевляне сперва проиграли "Ювентусу" (0:2), после чего упустили победу над "Ференцварошем" (2:2). "Барселона" разгромила венгерский клуб (5:1), а затем на выезде обыграла итальянского гранда (2:0).
- Перед матчем свои комментарии дали главный тренер "Динамо" Мирча Луческу и наставник "Барселоны" Рональд Куман.
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