Иван Гецко считает, что "Динамо", даже несмотря на кадровые проблемы, будет настраиваться на победный результат.

Автор первого гола в истории сборной Украины Иван Гецко оценил шансы "Динамо" в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Барселоны".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Динамо - Барселона.

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Слова Гецко приводит zbirna.com.

"Как говорил когда-то Михаил Фоменко: "Шансы есть даже тогда, когда их нет". Я думаю, что несмотря на всю сложность кадровой ситуации, которая возникла у "Динамо" из-за коронавируса и учитывая статус соперника и выездной матч, Мирча Луческу все равно будет настраивать киевлян на победу в Барселоне. Да, сейчас уровень соперничающих команд разный, но Луческу не тот тренер, который будет рассчитывать только на то, чтобы "отскочить" на Камп Ноу", - сказал Гецко.

"У "Динамо" перед глазами есть недавний пример того же "Шахтера", который наказал за беспечность "Реал". Почему бы молодым игрокам "Динамо" не удивить Барселону? Для них это шанс, который надо брать и использовать", - добавил Гецко.

Барселона - Динамо: перед матчем

Поединок "Барселона" - "Динамо" запланирован на 4 ноября - где и во сколько смотреть матч.

"Динамо" в этой встрече не смогут помочь сразу восемь футболистов, которые не полетели в Испанию из-за коронавируса. Кроме того, капитан "Динамо" Сергей Сидорчук дисквалифицирован. Всего на игру полетело 19 футболистов (6 - по списку "В")

Матч мог бы быть перенесен, если бы хотя бы один из игроков "Динамо" сдал положительный тест на коронавирус в Барселоне и в заявке киевлян на игру по списку "А" оказалось меньше 13 футболистов. Однако все члены делегации "Динамо" сдали отрицательные тесты.

После двух туров у "Динамо" в активе 1 очко, у "Барселоны" - 6 очков.

Киевляне сперва проиграли "Ювентусу" (0:2), после чего упустили победу над "Ференцварошем" (2:2). "Барселона" разгромила венгерский клуб (5:1), а затем на выезде обыграла итальянского гранда (2:0).

Перед матчем свои комментарии дали главный тренер "Динамо" Мирча Луческу и наставник "Барселоны" Рональд Куман.

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Автор: Антон Дударь