Испанский и английский топ-клубы встретятся уже на стадии 1/8 финала.

23 февраля в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов "Атлетико" будет принимать "Челси". Матч пройдет на "Национальном стадионе" в Бухаресте.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Атлетико - Челси.

Букмекеры отдают небольшое преимущество в этом матче "Атлетико".

На победу мадридцев дается коэффициент 2,70, на ничью - 3,15, а на успех "Челси" - 2,85.

В то же время "синие" являются фаворитами на выход в четвертьфинал. Букмекеры выставили на их проход коэффициент 1,85, а на "Атлетико" - 1,95.

"Атлетико" - "Челси": перед матчем

Матч был перенесен в Бухарест из-за запрета на авиасообщение между странами ЕС и Великобританией в связи с коронавирусом.

"Атлетико" набрал 9 очков в одной группе с "Баварией", "Зальцбургом" и "Локомотивом" и вышел в плей-офф со второго места.

"Челси" на групповом этапе стал первым в квартете с "Севильей", "Краснодаром" и "Ренном", набрав 14 очков.

Ранее "Челси" и "Атлетико" играли друг против друга в еврокубках семь раз: обе команды одержали по две победы при трех ничьих.

Перед встречей в ЛЧ обе команды неудачно сыграли в национальных чемпионатах. "Челси" в АПЛ потерял очки против "Саутгемптона", а "Атлетико" в чемпионате Испании проиграл на своем поле впервые за 14 месяцев - 0:2 против "Леванте".

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Автор: Антон Дударь