Испанский и английский топ-клубы поспорят за проход в 1/4 Лиги чемпионов.

23 февраля в Румынии состоится первый матч 1/8 Лиги чемпионов, в котором сразятся "Атлетико" и "Челси". Команды сыграют на поле "Национального стадиона" в Бухаресте.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Атлетико" - "Челси".

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Атлетико - Челси

Матч был перенесен в Бухарест из-за запрета на авиасообщение между странами ЕС и Великобританией в связи с коронавирусом.

"Атлетико" набрал 9 очков в одной группе с "Баварией", "Зальцбургом" и "Локомотивом" и вышел в плей-офф со второго места.

"Челси" на групповом этапе стал первым в квартете с "Севильей", "Краснодаром" и "Ренном", набрав 14 очков.

Ранее "Челси" и "Атлетико" играли друг против друга в еврокубках семь раз: обе команды одержали по две победы при трех ничьих.

Онлайн-трансляция матча

Тренер "Челси" Томас Тухель накануне матча заявил:

"Думаю, мы готовы сражаться в Лиге Чемпионов, мне нравится то, что я каждый день вижу в Кобхэме. Мне нравится то, что я чувствую: напор, класс, желание играть и побеждать. Я чувствую, что "Челси" – сильная команда. У меня прекрасные отношения с игроками, я в них безоговорочно верю, верю в их класс, в уровень каждого. Когда доходишь до этого этапа, нужно уметь показать максимум", - оптимистично настроен немец.

В первом матче против "Челси" Янник Карраско, Эктор Эррера, Киран Трипье и Хименес точно не сыграют, поскольку они в лазарете у "матрасников". В английской команды лишь одна потеря - защитник Тьяго Силва травмирован и не поможет партнерам.

Тренер "Атлетико" Диего Симеоне в преддверии матча:

"Клуб сильно изменился при Томасе Тухеле, который просто заставляет свои команды играть хорошо. Это сильная команда с отличными игроками. Клуб сделал серьезные финансовые инвестиции в последнее время. Гляньте на уровень их трех вратарей. Это показывает потенциал команды. А их нападающие могли бы играть в любой команде Европы. Наша цель - побеждать сильных соперников, у которых есть отличные игроки. Они знают наше мышление, но мы не собираемся меняться", - заявил аргентинский тренер.

Обслуживать матч будет немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брыхом.

На двоих команды лишь один раз побеждали в самом престижном футбольном турнире Европы. Удалось это "Челси" в 2012 году. "Атлетико" дважды доходил до финала в 2014 и 2016 годах, но оба раза в упорной борьбе проигрывал соседям - мадридскому "Реалу".

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Авторы: Антон Дударь, Будрин Артем