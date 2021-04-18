Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский забил победный мяч за "Аталанту" в матче 31-го тура Серии против "Ювентуса".
Малиновский начал игру на скамейке запасных, но появился на поле на 72-й минуте при счете 0:0. На 87-й минуте украинец нанес удар из-за пределов штрафной, и мяч рикошетом от соперника влетел в сетку.
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Отыграться без травмированного Криштиану Роналду "Ювентусу" уже не удалось.
Отметим, что "Аталанта" обыграла "Ювентус" в Серии А впервые за 33 матча - предыдущая победа бергамасков датировалась 2001 годом.
Еще один украинец Виктор Коваленко всю игру провел в запасе "Аталанты".
"Аталанта" - "Ювентус" - 1:0
Гол: Малиновский, 87
"Аталанта": Голлини, Толои, Джимсити, Паломино, Мехле (Малиновский, 72), Де Рон, Фройлер, Госенс, Пессина (Пашалич, 46), Сапата, Муриэль (Иличич, 68)
"Ювентус": Щесны, Куадрадо, Де Лигт, Кьеллини, Сандро, Маккени (Артур, 78), Бентанкур, Рабьо, Кьеза (Данило, 58), Дибала, (Кулусевски, 68) Мората
Руслан Малиновский: карьера в "Аталанте"
- Руслан Малиновский перешел в "Аталанту" в июле 2019 года из бельгийского "Генка" за 13,6 миллионов евро, став одним из самых дорогих футболистов в истории клуба.
- В своем первом сезоне он провел за итальянский клуб 44 матча, в которых забил 9 голов и сделал 4 голевые передачи.
- В текущем сезоне на счету украинца 36 матчей, 5 голов и 8 ассистов в составе клуба из Бергамо.
- В апреле Малиновского признали лучшим игроком в пяти ведущих лигах Европы за месяц.
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