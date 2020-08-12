Аталанта - ПСЖ: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

"Аталанта" и "Пари Сен-Жермен" определят первого полуфиналиста турнира.

12 августа на стадионе "Да Луш" в Лиссабоне пройдет первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся итальянская "Аталанта" и французский ПСЖ.

Аталанта - ПСЖ: где смотреть матч по ТВ

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Аталанта - ПСЖ.

Начало встречи - в 22.00.

Команды сыграют при пустых трибунах. Полуфиналист определится в одноматчевой дуэли.

Аталанта - ПСЖ: прогноз букмекеров

На предыдущей стадии турнира ПСЖ по сумме двух встреч прошел дортмундскую "Боруссию" (2:1, 2:0), а "Аталанта", за которую выступает украинец Руслан Малиновский, обыграла "Валенсию" (4:1, 4:3).

"Аталанта" впервые в своей истории может выйти в полуфинал Лиги чемпионов, а ПСЖ - во второй раз и впервые с 1995 года.

Лига чемпионов, Финал восьми, 1/4 финала

Аталанта - ПСЖ

Онлайн-трансляция матча

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