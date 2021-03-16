Артем Кравец проводит достаточно результативный сезон в "Коньяспоре".

Украинский форвард Артем Кравец отличился забитым голом за "Коньяспор" в матче 30-го тура чемпионата Турции против "Касымпаши".

Читайте также"Он уже старый дед": жена футболиста сборной Украины рассказала, почему не боится изменыКравец вышел на замену на 87-й минуте, а уже через четыре минуты головой замкнул подачу с левого фланга и вывел свою команду вперед.

Правда, "Коньяспор" не удержал преимущество, пропустив в ответ через пять минут - 1:1.

Для Кравца это восьмой гол в 21 матче чемпионата Турции в этом сезоне.

Напомним, Кравец не получил вызов в сборную Украины на мартовские матчи.

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Кравец начинал сезон в киевском "Динамо", однако он провел в клубе лишь месяц и сыграл только в одном матче. Форвард покинул киевский клуб, чтобы получать больше игровой практики и иметь шанс попасть в сборную Украины.

22 сентября форвард подписал двухлетний контракт с турецким "Коньяспором".

В текущем сезоне на счету Кравца 8 голов и 2 результативные передачи в 21 матчах за "Коньяспор" в чемпионате Турции.

В матче Кубка Турции Кравец не реализовал послематчевый пенальти, а его команда вылетела.

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Автор: Антон Дударь