Дерби Северного Лондона осталось за "канонирами".

В рамках 28-го тура чемпионата Англии состоялось дерби Северного Лондона - "Арсенал" принимал "Тоттенхэм".

"Арсенал" мог открывать счет в матче, но после удара Имила Смит-Роу мяч попал в перекладину. А в середине тайма вперед вышли гости - фантастический гол "рабоной" забил Эрик Ламела.

Следом "Арсеналу" снова не повезло - после удара Седрика Соареша гостей спасла штанга. Но все же "канонирам" удалось поразить ворота соперника до перерыва. Мартин Эдегор направил мяч в сетку ударом из центра штрафной.

Во втором тайме в ворота "Тоттенхэма" после видеоповтора был назначен пенальти, который уверенно реализовал Александр Ляказетт. А вскоре "шпоры" остались в меньшинстве - автор гола Ламела получил два "горчичника".

Несмотря на это, в концовке "шпоры" могли уйти от поражения - после удара Гарри Кейна со штрафного мяч попал в штангу, а добивание от Давинсона Санчеса отбил защитник.

"Арсенал" - "Тоттенхэм" - 2:1

Голы: Эдегор, 44, Ляказетт, 64 (с пенальти) - Ламела, 33

"Арсенал": Лено, Соареш, Давид Луис, Магальяйнс, Тирни, Партей, Джака, Сака (Пепе, 46), Эдегор, Смит-Роу (Виллиан, 78), Ляказетт (Эльнени, 88)

"Тоттенхэм": Льорис, Доэрти, Санчес, Альдервейрельд, Регилон, Ндомбеле (Алли, 62), Хойбьерг, Бэйл (Сиссоко, 57), Моура, Сон Хын Мин (Ламела, 19), Кейн

Удаление: Ламела, 76 (второе предупреждение)

Видеообзор матча

АПЛ: положение команд

"Арсенал" набрал 41 очко и занимает в таблице АПЛ десятое место.

У "Тоттенхэма" - 45 очков и седьмая позиция. От зоны Лиги чемпионов "шпор" отделяют 6 очков.

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Автор: Антон Дударь