Андрей Ярмоленко не смог доиграть матч Кубка Англии.

Полузащитник сборной Украины и "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко травмировался в матче Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед".

Ярмоленко вышел в стартовом составе "молотобойцев", но не смог доиграть матч. Украинец получил повреждение и на 54-й минуте был заменен.

Без украинца "Вест Хэм" в итоге проиграл со счетом 0:1 в дополнительное время и покинул турнир.

Читайте такжеГол Ярмоленко вошел в число лучших мячей Вест Хэма за месяц (видео)"Ярмоленко немного растянул связки колена. Посмотрим на его состояние, надеюсь, что все не так уж плохо", - сказал после матча главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес, которого цитирует football.london.

Андрей Ярмоленко: карьера в "Вест Хэме"

Ярмоленко перешел в "Вест Хэм" в 2018 году из "Боруссии" Дортмунд.

В своих двух первых сезонах в клубе украинец получал травмы, из-за которых выбывал на длительные сроки.

По итогам сезона 2019-2020 гол Ярмоленко был признан лучшим голом "Вест Хэма".

В текущем сезоне на счету украинца 20 матчей, 3 гола и 3 ассиста в составе "молотобойцев" во всех турнирах.

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Автор: Антон Дударь