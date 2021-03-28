Андрей Ярмоленко не поможет команде в двух ближайших матчах.

Полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко не поможет сборной Украины в матчах отбора на ЧМ-2022 против Финляндии и Казахстана.

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Об этом сообщил официальный сайт УАФ.

Отмечается, что футболист не успевает восстановиться после травмы, из-за которой пропустил больше месяца. Остаточные последствия повреждения пока не позволяют хавбеку быть готовым к ближайшим играм.

Ярмоленко уже покинул расположение сборной - он будет завершать процесс реабилитации в клубе.

Украина - Финляндия: перед матчем

Матч Украина - Финляндия пройдет 28 марта в Киеве. Начало - в 21.45.

"Желто-синяя" сборная успешно начала отбор на ЧМ-2022, сыграв на выезде с французами вничью и набрав свое первое очко в копилку.

Финляндия тоже начала квалификацию положительно. Скандинавская команда смогла отыграться с 0:1 против Боснии и Герцеговины и вырвать ничью в домашнем поединке. Это все случилось усилиями 30-летнего нападающего Теэму Пукки, который "вколотил" боснийцам дубль.

Тренерский штаб украинцев, помимо Ярмоленко, не сможет рассчитывать на Тараса Степаненко, Артема Беседина и Виктора Цыганкова, которые находятся в лазарете. В то же время Финляндии из-за травмы не поможет капитан Тим Спарв.

Матч будет судить румынский арбитр Иштван Ковач. При нем сборная Украины ранее в 2014 году обыграла Молдову в контрольном матче (1:0).

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Автор: Антон Дударь