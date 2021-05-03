Легенда украинского футбола хочет попробовать свои силы в чемпионате Италии.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, который в прошлом сделал себе имя в итальянском "Милане", хотел бы однажды возглавить "россонери".

Слова Шевченко приводит Calciomercato.

"Милан для меня не команда, а семья. И когда ты прибываешь в расположение клуба, то к тебе относятся как к члену семьи. Это мечта", - признался 44-летний специалист.

СМИ уже "сватали" Шевченко в итальянский гранд, однако воспитанник "Динамо" пролонгировал соглашение с УАФ до конца ЧМ-2022.

Заметим, что обладатель Золотого мяча 2004 года защищал цвета "Милана" с 1999 по 2006 год, а затем еще раз вернулся в сезоне 2008/2009 в аренду в миланский клуб.

Напомним, что недавно Шевченко показал как проводит свой досуг в компании бывших игроков "Челси".

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Автор: Артем Будрин