"Не всю жизнь в аренде": вратарь сборной Украины Лунин отреагировал на слухи о своем возвращении в Реал

Кипер надеется получить шанс в мадридском клубе.

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин прокомментировал возможное возвращение в мадридский "Реал". Сейчас футболист на правах аренды выступает за "Овьедо".

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Игрок дал комментарий в эфире программы "Профутбол".

"Информация про возвращение в "Реал" создается прессой, поэтому никак на нее не реагирую. Аренда в "Вальядолиде" сделала меня морально немного сильнее. В "Овьедо" есть доверие клуба, тренеров, хорошего коллектива. Здесь это делает меня сильнее как вратаря, футболиста на поле.

Шел в "Реал" не всю жизнь в аренде быть, а там играть. Все покажет практика. Если клуб и тренер доверят вернуться", - сказал Лунин.

Кипер также рассказал о том, как проходит работа в составе "Овьедо":

"Разбирали прошлые матчи, моменты. Смотрел свои матчи, нарезки. Нужно стараться продолжать работать головой. Разбираем детали, тактические моменты. Не скажу, что много. С тренером разбирали один-два матча. Мы должны быть готовы, потому что матчи каждые 3-4 дня. Это очень сложно. Здесь рассчитывают на всех. Тренер более чем уверен, что буду играть. Работали месяц индивидуально, в небольших группах".

Отметим, что в текущем сезоне Лунин провел уже десять игр за "Овьедо".

УНИАН ранее сообщал о том, что Лунин стал лучшим игроком матча в Испании.

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