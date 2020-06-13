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Отметился ярким сэйвом: украинский вратарь Лунин стал лучшим игроком матча в Испании (видео)

10:50, 13 июня 2020
Футбол
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Андрей Лунин провел десятый матч за Овьедо / фото marca.com

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В рамках 32-го тура Сегунды (второго по силе испанского дивизиона) команда украинца встречалась с "Понферрадиной".

Лунин сумел сохранить свои ворота сухими, а матч завершился вничью - 0:0.

Украинский вратарь отметился блестящим сэйвом и еще несколько раз выручил команду. В итоге Лунин был назван лучшим игроком матча по версии SofaScore.

Отметим, что для украинца это был десятый матч в составе "Овьедо". Лунин выступает за этот клуб на правах аренды из "Реала".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Лунин показал, как съездил на море с невестой.

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