Отметился ярким сэйвом: украинский вратарь Лунин стал лучшим игроком матча в Испании (видео)

Андрей Лунин в игре против "Понферрадины" сохранил свои ворота сухими.

Украинский голкипер Андрей Лунин провел первый матч после карантина в составе испанского "Овьедо".

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В рамках 32-го тура Сегунды (второго по силе испанского дивизиона) команда украинца встречалась с "Понферрадиной".

Лунин сумел сохранить свои ворота сухими, а матч завершился вничью - 0:0.

Украинский вратарь отметился блестящим сэйвом и еще несколько раз выручил команду. В итоге Лунин был назван лучшим игроком матча по версии SofaScore.

Отметим, что для украинца это был десятый матч в составе "Овьедо". Лунин выступает за этот клуб на правах аренды из "Реала".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Лунин показал, как съездил на море с невестой.

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