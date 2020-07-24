Предложили должность: Михайличенко может остаться в Динамо

Алексей Михайличенко может вернуться на свою предыдущую должность.

Экс-главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко может вернуться на должность спортивного директора клуба.

Об этом в Twitter сообщил журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас.

Специалист уже получил соответствующее предложение.

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"Михайличенко предложили вернуться на должность спортдиректора "Динамо", - написал Бурбас.

Напомним, Михайличенко работал спортивным директором "Динамо" с 2013 по 2019 годы, а в августе прошлого года занял пост главного тренера команды.

Под его руководством "Динамо" выиграло Кубок Украины, заняло второе место в УПЛ и не смогло пройти групповой этап Лиги Европы. После завершения сезона Михайличенко был уволен.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что легендарный футболист "Динамо" отреагировал на решение пригласить Мирчу Луческу на пост главного тренера команды.

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