Защитник киевского "Динамо" Александр Тымчик был прооперирован в Барселоне.
Об этом сообщил официальный сайт "Динамо".
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Тымчик перенес операцию на сухожилии приводящих мышц. Хирургическое вмешательство прошло успешно, футболист чувствует себя удовлетворительно.
На восстановление защитнику понадобится шесть недель. Таким образом, Тымчик больше не сможет выйти на поле в осенней части сезона.
Напомним, Тымчик вернулся в "Динамо" этим летом после аренды в "Заре". Он успел провести за киевлян 3 матча. Также Тымчик дебютировал в составе сборной Украины.
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