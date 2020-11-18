Александр Тымчик не сможет выйти на поле в этом году.

Защитник киевского "Динамо" Александр Тымчик был прооперирован в Барселоне.

Об этом сообщил официальный сайт "Динамо".

Читайте также"Поступил по-человечески": капитан Динамо извинился перед футболистом Шахтера за нанесенную травму

Тымчик перенес операцию на сухожилии приводящих мышц. Хирургическое вмешательство прошло успешно, футболист чувствует себя удовлетворительно.

На восстановление защитнику понадобится шесть недель. Таким образом, Тымчик больше не сможет выйти на поле в осенней части сезона.

Напомним, Тымчик вернулся в "Динамо" этим летом после аренды в "Заре". Он успел провести за киевлян 3 матча. Также Тымчик дебютировал в составе сборной Украины.

"Динамо" Киев: последние новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь