В Украинской ассоциации футбола заинтересовались текстом рэп-композиции Александра Алиева.

Комитет этики и честной игры Украинской ассоциации футбола направил письмо в адрес экс-игрока сборной Украины Александра Алиева в связи его рэп-композицией "Кент - футбол в моей крови".

УАФ рассмотрит текст песни на ближайшем заседании комитета.

Читайте также"Отдыхаем с проститутками": скандальный экс-футболист Алиев записал клип на свой рэп (видео)Об этом Алиев рассказал в своем новом выпуске на YouTube-канале "КЕНТ".

В письме сообщается, что будет проведена проверка на предмет "возможного вреда имиджу украинского футбола и проявления неуважения к коллегам и соперникам".

Сам Алиев прокомментировал ситуацию следующим образом:

"Я не могу понять, вы в федерации теперь будете разбирать мой рэп, или, может, займетесь чем-то другим? Думаю, у вас есть чем заняться - наверное, футболом. Вы там разбирайтесь".

"Хотят закрыть мне рот, но у них не получится", - добавил он.

Позже в видео Алиев обратился лично к президенту УАФ Андрею Павелко, а письмо скомкал и выбросил.

"Наверное, это все идет от УАФ, от Андрея Васильевича Павелко. Андрей, не занимайся ерундой", - сказал Алиев.

Также в ролике экс-футболист решил задать ряд вопросов главе комитета этики и честной игры УАФ Франческо Баранке, а также Павелко касательно их деятельности.

Клип Алиева (18+)

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Автор: Антон Дударь