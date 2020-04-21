Украинский полузащитник Малиновский заинтересовал английский клуб
17:59, 21 апреля 2020Футбол
109 0
Руслан Малиновский может стать одноклубником Андрея Ярмоленко.
Руслан Малиновский забил за Аталанту 5 голов / фото: twitter.com/atalanta_bc
Полузащитник сборной Украины и итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский попал в список интересов английского "Вест Хэма".
Об этом сообщает Sportal.it.
"Вест Хэм" в летнее межсезонье хочет усилить центр поля и попытается подписать 26-летнего украинца.
Читайте такжеГол украинца Малиновского вошел в подборку лучших моментов Аталанты в сезоне (видео)
Авторитетный портал Тransfermarkt оценивает Малиновского в 11 миллионов евро. Контракт украинца с "Аталантой" рассчитан до лета 2024 года.
Напомним, за "Вест Хэм" уже выступает один украинец - Андрей Ярмоленко.
На счету Малиновского 5 голов и 2 ассиста в 31 матче за "Аталанту".
Как сообщал УНИАН, на Малиновского также претендует "Фиорентина".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter