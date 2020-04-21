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Украинский полузащитник Малиновский заинтересовал английский клуб

17:59, 21 апреля 2020
Футбол
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Руслан Малиновский забил за Аталанту 5 голов / фото: twitter.com/atalanta_bc

Об этом сообщает Sportal.it.

"Вест Хэм" в летнее межсезонье хочет усилить центр поля и попытается подписать 26-летнего украинца. 

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Авторитетный портал Тransfermarkt оценивает Малиновского в 11 миллионов евро. Контракт украинца с "Аталантой" рассчитан до лета 2024 года.

Напомним, за "Вест Хэм" уже выступает один украинец - Андрей Ярмоленко.

На счету Малиновского 5 голов и 2 ассиста в 31 матче за "Аталанту".

Как сообщал УНИАН, на Малиновского также претендует "Фиорентина".

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