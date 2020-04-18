Украинец Лунин может стать вторым вратарем Реала в следующем сезоне - СМИ

Украинский вратарь имеет хорошие шансы остаться в мадридском клубе.

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин имеет хорошие шансы на то, чтобы стать вторым вратарем мадридского "Реала" в следующем сезоне.

Об этом сообщает Marca.

По информации источника, нынешний запасной вратарь "Реала" Альфонс Ареоля, скорее всего, не останется в клубе. Контракт с еще одним вратарем Люкой Зиданом продлеваться не будет.

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Лунин окажется в выигрышной позиции, чтобы занять место резервного голкипера команды. В "Реале" обратили внимание на работу и усердие вратаря и готовы предоставить ему шанс.

Напомним, в зимнее межсезонье Лунин на правах аренды перешел в "Овьедо", в составе которого провел 9 матчей до того, как сезон был остановлен. Контракт вратаря принадлежит "Реалу".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что футболист сборной Украины может сменить клуб в Италии.