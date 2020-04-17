Барселона отказалась от возвращения Неймара в летнее межсезонье - СМИ

Коронавирус сорвал планы каталонского клуба по возвращению звездного футболиста.

"Барселона" не сможет вернуть в команду звездного бразильского нападающего Неймара ближайшим летом.

Об этом сообщает Catalunya Radio.

Руководство каталонского клуба отказалось от идеи вернуть Неймара в связи с кризисом, вызванным коронавирусом и остановкой футбольного сезона.

"Барселона" не сможет позволить себе заплатить за переход бразильца 170 миллионов евро.

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В каталонском клубе уже обозначили другие приоритеты. Это продление контракта с Лионелем Месси, а также приобретение форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса, за которого придется заплатить 111 миллионов евро отступных.

Напомним, Неймар перешел в "Пари Сен-Жермен" из "Барселоны" в 2017 году за 222 миллиона евро.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что мадридский "Реал" запланировал два супертрансфера для усиления атаки.