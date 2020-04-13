Мадриду не до Роналду: Реал запланировал два супертрансфера для усиления атаки

Испанский гранд намерен потратить большие деньги, несмотря на финансовые трудности из-за пандемии коронавируса.

Мадридский "Реал" хочет усилить команду двумя звездными нападающими, которые станут частью омоложения и перестройки команды.

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Об этом сообщает Marca.

По информации издания, речь идет о форварде дортмундской "Боруссии" Эрлинге Холанде и лидере "Пари Сен-Жермен" Килиане Мбаппе.

Подписание француза из парижского клуба является приоритетом для главного тренера "Реала" Зинедина Зидана, но ПСЖ установил запрет на продажу своей звезды предстоящим летом, поэтому переход должен состояться уже в следующем году.

В летнее трансферное окно "Реал" сосредоточит все силы на трансфере Холанда, который перешел в "Боруссию" прошлой зимой и стал настоящим открытием в чемпионате Германии до остановки турнира из-за коронавируса. Также на его счету 10 голов в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

Таким образом, "Реал" не рассматривает возможность возвращения в Мадрид 35-летнего нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, который, по данным СМИ, хотел бы вновь надеть футболку "сливочных".

УНИАН ранее также сообщал о том, что финалист Лиги чемпионов может продать свою главную звезду за рекордную сумму.