"Следят многие": агент рассказал об интересе зарубежных клубов к полузащитнику Шахтера Коваленко

При этом агент опроверг информацию о переговорах с "Ромой".

Агент полузащитника "Шахтера" и сборной Украины Виктора Коваленко Сергей Серебренников прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны итальянской "Ромы" и других клубов.

Об этом в Twitter сообщил журналист Флавио Тассотти.

"Коваленко - это плеймейкер, за которым следят многие клубы, в том числе итальянские", - сказал Серебренников.

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При этом агент опроверг информацию о переговорах с "Ромой":

"К этому моменту мы с ними еще не разговаривали".

Напомним, ранее сообщалось о том, что "Рома" заинтересована в подписании Коваленко в летнее межсезонье.

Летом у Коваленко истекает контракт с "Шахтером".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что легионер "Шахтера" заявил о желании покинуть клуб.