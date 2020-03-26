Рома заинтересована в трансфере украинского футболиста Шахтера - СМИ

Виктор Коваленко летом может присоединиться к римлянам в статусе свободного агента.

Итальянская "Рома" рассматривает вариант с подписанием украинского полузащитника "Шахтера" Виктора Коваленко.

Об этом сообщает forzaroma.info со ссылкой на La Gazzetta Dello Sport.

Главный тренер "Ромы" Пауло Фонсека, который ранее работал в "Шахтере" и хорошо знаком с возможностями Коваленко, видит в украинце конкурента для Лоренцо Пеллегрини в центре поля в связи с тем, что еще один игрок этой позиции Хавьер Пасторе может покинуть команду.

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Летом у Коваленко истекает контракт с "Шахтером". Соглашение пока не было продлено. Таким образом, украинец уже может вести переговоры с "Ромой", а летом присоединится к команде на правах свободного агента.

Отметим, что прошлым летом "Рома" уже интересовалась Коваленко.

В текущем сезоне на счету полузащитника 2 гола и 1 ассист в составе "Шахтера".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что бельгийский клуб выкупит у "Шахтера" Эдуарда Соболя.