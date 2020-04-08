Нападающий Шахтера заявил о желании покинуть клуб

Жуниор Мораес тоскует по Бразилии.

Форвард донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес хочет покинуть клуб и вернуться в Бразилию.

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Об этом Мораес заявил в общении с журналистом Esporte Interativo.

"Я хочу вернуться в "Сантос", скучаю по игре в Бразилии", - признался футболист.

Стоит отметить, что 33-летний форвард в марте прошлого года получил украинский паспорт, после чего начал выступать за сборную Украины.

Мораес является воспитанником "Сантоса", за который выступал до 2009 года, после чего отправился в Европу. Контракт форвард с "горняками" истекает в конце 2021 года.

В нынешнем сезоне на счету нападающего 20 матчей, 18 голов и 6 результативных передач.

Напомним, чемпионат Украины по футболу был остановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

УНИАН ранее сообщал о том, что в "Шахтере" ждут решения ФИФА по финансовой поддержке клубов.