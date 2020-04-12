Финалист Лиги чемпионов может продать свою главную звезду за рекордную сумму

"Тоттенхэм" рассматривает вариант с продажей Гарри Кейна из-за долгов.

Английский "Тоттенхэм" может продать свою главную звезду и капитана команды Гарри Кейна.

Об этом сообщает Daily Mail.

Президент "Тоттенхэма" Дэниэл Леви может согласиться продать нападающего из-за долгов лондонского клуба. По данным источника, у "шпор" есть задолженность в размере 637 миллионов фунтов по кредитам, которые были взяты на строительство нового стадиона. Кроме того, клуб должен 83 миллиона евро за трансферы другим клубам.

Читайте такжеНеймар придумал, как вернуться в Барселону ближайшим летом - СМИ

Основным претендентом на Кейна является "Манчестер Юнайтед".

При этом отмечается, что сумма трансфера может быть рекордной для футбола - 200 миллионов фунтов (227 миллионов евро).

Напомним, 26-летний Кейн является воспитанником "Тоттенхэма".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Криштиану Роналду захотел покинуть "Ювентус" и вернуться в Испанию.