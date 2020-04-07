ФИФА приняла решение по контрактам футболистов и трансферному рынку

Трансферное окно планируется открыть в межсезонье, которое будет перенесено из-за коронавируса.

Международная федерация футбола (ФИФА) представила рекомендации по взаимоотношениям клубов и футболистов на фоне пандемии коронавируса и карантина.

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Информация опубликована на официальном сайте организации.

ФИФА рекомендовала клубам договориться с футболистами, контракты которых истекают в июне, о продлении соглашений до фактического конца сезона. Пока большинство чемпионатов находится на паузе, поэтому сезон завершится гораздо позже, чем планировалось.

Федерация также призвала игроков и клубы работать совместно и постараться решить все спорные ситуации. Отдельные случаи при необходимости будут рассматриваться в ФИФА с учетом всех обстоятельств и финансовых возможностей отдельно взятого клуба.

Кроме того, будут скорректированы сроки летнего трансферного окна. Оно будет открыто в межсезонье, а вот когда наступит перерыв между нынешним и следующим сезонами - станет известно после возобновления матчей.

Напомним, из-за пандемии коронавируса в мире остановлены практически все футбольные соревнования. При этом Евро-2020 был перенесен на следующий год.

УНИАН ранее сообщал о том, что в "Шахтере" ждут решения ФИФА по финансовой поддержке клубов.