"Это безумие": футболист рассказал об отношении к коронавирусу в Беларуси
Черногорский нападающий "Минска" Огнен Ролович поделился мнением о решении продолжать чемпионат Беларуси по футболу, несмотря на пандемию коронавируса.
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Форварда цитирует Daily Mail.
"Это безумие, что чемпионат Беларуси остался единственным, который продолжается в Европе. Здесь ведут себя, словно это не очень большая проблема, поэтому бояться нечего. В стране странный менталитет: если ты боишься коронавируса, значит не является мужчиной.
Сейчас сложно сосредоточиться на футболе. Ты никогда не знаешь, где и с кем контактировали твои партнеры по команде. При этом есть контракт с клубом, поэтому отказаться от матчей или тренировок нельзя, ведь можно остаться без денег, которые нужны твоей семье", - отметил Ролович.
Игрок "Минска" добавил, что 90% футболистов чемпионата проголосовали бы за остановку турнира, если бы их об этом спросили.
Стоит отметить, что по состоянию на 5 апреля в Беларуси зафиксировано более 500 случаев заражения COVID-19, а восемь человек скончались.
УНИАН ранее сообщал о досрочном завершении сезона в Бельгии из-за пандемии.