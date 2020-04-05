"Это безумие": футболист рассказал об отношении к коронавирусу в Беларуси

Легионер "Минска" признался, что не понимает, почему турнир до сих пор продолжается.

Черногорский нападающий "Минска" Огнен Ролович поделился мнением о решении продолжать чемпионат Беларуси по футболу, несмотря на пандемию коронавируса.

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Форварда цитирует Daily Mail.

"Это безумие, что чемпионат Беларуси остался единственным, который продолжается в Европе. Здесь ведут себя, словно это не очень большая проблема, поэтому бояться нечего. В стране странный менталитет: если ты боишься коронавируса, значит не является мужчиной.

Сейчас сложно сосредоточиться на футболе. Ты никогда не знаешь, где и с кем контактировали твои партнеры по команде. При этом есть контракт с клубом, поэтому отказаться от матчей или тренировок нельзя, ведь можно остаться без денег, которые нужны твоей семье", - отметил Ролович.

Игрок "Минска" добавил, что 90% футболистов чемпионата проголосовали бы за остановку турнира, если бы их об этом спросили.

Стоит отметить, что по состоянию на 5 апреля в Беларуси зафиксировано более 500 случаев заражения COVID-19, а восемь человек скончались.

УНИАН ранее сообщал о досрочном завершении сезона в Бельгии из-за пандемии.