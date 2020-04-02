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Чемпионат Бельгии по футболу завершится досрочно: четверо игроков сборной Украины получат медали

18:30, 02 апреля 2020
Футбол
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Соболь станет чемпионом в составе Брюгге / фото: clubbrugge.be

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Об этом сообщило издание HLN.

Руководство высшего дивизиона выступило с такой рекомендацией, после чего окончательное решение должно быть принято на генеральной ассамблее.

Если данный шаг будет утвержден, то чемпионом Бельгии станет "Брюгге", в составе которого на правах аренды из "Шахтера" выступает защитник сборной Украины Эдуард Соболь.

На втором месте находится "Гент". Таким образом, серебряные медали получат трое украинцев - нападающий Роман Яремчук, полузащитник Роман Безус и защитник Игорь Пластун.

"Кортрейк", цвета которого защищают украинцы Евгений Макаренко и Андрей Бацула, завершит сезон на 11-й позиции.

Также рабочая группа будет работать над вопросом досрочного завершения розыгрышей Кубка Бельгии и первого дивизиона чемпионата.

Напомним, практически весь европейский футбол в настоящий момент находится на карантине. Матчи продолжаются только в Беларуси.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Брюгге" планирует выкупить Соболя у "Шахтера".

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