"Всегда в моем сердце": Шевченко вспомнил яркие моменты периода карьеры в Милане

Бывший футболист признался, что клуб стал его вторым домом.

Главный тренер сборной Украины и бывший футболист "Милана" Андрей Шевченко рассказал о самых памятных моментах своих выступлений за итальянский клуб.

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Экс-звезду итальянского футбола цитирует пресс-служба "россонери".

"Красный и черный цвета всегда будут в моем сердце. Это цвета клуба, которая дал мне очень многое. Тут я выиграл Лигу чемпионов и достиг многих высот в футболе.

После перехода из "Динамо" мне было сложно адаптироваться, но огромную роль сыграл тренер Альберто Дзаккерони, который постепенно подводил меня к основному составу. Я стал лучшим бомбардиром в дебютном сезоне, но хотелось что-то выиграть с командой. Второй сезон был сложным, у нас поменялся тренер. Тем не менее, это не помешало мне забить 24 мяча", - вспоминает Шевченко.

"Когда мы обыграли на "Сан-Сиро" "Рому", главного претендента на титул, это было незабываемо. Помню, как неистово наши болельщики праздновали эту победу. Один из самых ярких моментов в карьере для меня. Не менее эмоциональным было вручение "Золотого мяча" на "Сан-Сиро" перед нашими фанатами.

"Милан" - мой второй дом, за восемь лет карьеры в клубе я стал ближе к итальянцам. Никогда не забуду эту страну, где мне удалось так много всего выиграть, но главное - я навсегда связан с итальянцами и болельщиками клуба".

Андрей Шевченко выступал за "Милан" с 1999 по 2006 год, а также находился в клубе на правах аренды из "Челси" в сезоне-2008/09.

УНИАН ранее сообщал о том, что Шевченко сравнил пандемию коронавируса с Чернобылем.