"Нужно оставаться дома": Шевченко сравнил пандемию коронавируса с Чернобылем

Главный тренер сборной Украины подчеркнул, что уже десять дней не выходит из дома.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о ситуации с пандемией коронавируса.

Об этом он сказал в интервью Sky Sport Italia.

Шевченко подчеркнул, что находится в самоизоляции в своем доме за пределами Лондона:

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"У меня все хорошо, я живу за городом и заперт в доме уже почти десять дней. Единственное решение - уважать правила правительства, то есть оставаться дома и дать врачам возможность выполнять свою работу, которая действительно огромна. Врачи, медсестры, волонтеры - герои нашего времени. Их нужно поблагодарить за все, что они делают".

Главный тренер сборной Украины сравнил пандемию коронавируса с аварией на Чернобыльской АЭС:

"Я пережил момент, очень похожий на этот. Тогда мне было девять лет".

Шевченко также призвал всех людей думать не только о себе:

"Мы должны избегать глупого поведения. Никто из нас не может быть уверен, что не заразился вирусом. Мы не должны выходить на улицу, мы должны думать не только о себе, а и о тех людях, для которых инфекция станет большой проблемой".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что тренер "Шахтера" Луиш Каштру рассказал о трудностях карантина.