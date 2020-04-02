Обмен "любезностями": Аякс пошутил над капитаном Реала и получил от футболиста ответ

Нидерландский клуб напомнил болельщикам о победе над мадридцами.

"Аякс" пошутил над капитаном мадридского "Реала" Серхио Рамосом, а также напомнил болельщикам о громкой победе в Лиге чемпионов.

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Нидерландский клуб опубликовал на своей официальной странице в Twitter коллаж, на котором совместил две фотографии - лидера "Аякса" Душана Тадича и капитана "Реала" Серхио Рамоса.

Тадич на снимке поднял руку, отмечая тем самым победу над "Реалом" (4:1) и выход в 1/4 финала Лиги чемпионов. На втором фото в похожей позе на трибунах стоит Рамос. Защитник пропускал тот поединок из-за дисквалификации.

Испанский футболист увидел публикацию "Аякса" и решил ответить. Рамос разместил свои фото с трофеями Лиги чемпионов. Защитник выигрывал турнир четыре раза.

Напомним, из-за пандемии коронавируса нынешний розыгрыш Лиги чемпионов был остановлен на неопределенный срок.

УНИАН ранее сообщал о том, что экс-футболист "Аякса" пришел в себя после длительной комы из-за сердечного приступа.