Обмен "любезностями": Аякс пошутил над капитаном Реала и получил от футболиста ответ
"Аякс" пошутил над капитаном мадридского "Реала" Серхио Рамосом, а также напомнил болельщикам о громкой победе в Лиге чемпионов.
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Нидерландский клуб опубликовал на своей официальной странице в Twitter коллаж, на котором совместил две фотографии - лидера "Аякса" Душана Тадича и капитана "Реала" Серхио Рамоса.
Тадич на снимке поднял руку, отмечая тем самым победу над "Реалом" (4:1) и выход в 1/4 финала Лиги чемпионов. На втором фото в похожей позе на трибунах стоит Рамос. Защитник пропускал тот поединок из-за дисквалификации.
Испанский футболист увидел публикацию "Аякса" и решил ответить. Рамос разместил свои фото с трофеями Лиги чемпионов. Защитник выигрывал турнир четыре раза.
🙋♂️#RetroMatchday#reaajapic.twitter.com/IM2tXJIRbN— AFC Ajax (@AFCAjax) April 1, 2020
👋 @AFCAjax#RetroChampionsDayhttps://t.co/vpleWr0Kpnpic.twitter.com/gQ0mAmd1aS— Sergio Ramos (@SergioRamos) April 1, 2020
Напомним, из-за пандемии коронавируса нынешний розыгрыш Лиги чемпионов был остановлен на неопределенный срок.
УНИАН ранее сообщал о том, что экс-футболист "Аякса" пришел в себя после длительной комы из-за сердечного приступа.