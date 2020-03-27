Экс-футболист Аякса пришел в себя после длительной комы из-за сердечного приступа

При этом состояние спортсмена все равно остается тяжелым.

Бывший полузащитник голландского "Аякса" Абдельхак Нури, пролежавший в коме с июля 2017 года, пришел в себя и реагирует на окружающий мир.

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Об этом сообщил брат футболиста Абдеррахим в комментарии Voetbal International.

"Периодически Абдельхак общается с нами. Например, он дает утвердительный ответ бровями, но даже это дается ему тяжело. Мы разговариваем с ним, словно он здоров, смотрим вместе футбол. Обыденные вещи для нас становятся для него спортом высших достижений. Ему нравится смотреть матчи, иногда он даже улыбается", - рассказал Абдеррахим.

Нури считался одним из главных талантов очередного поколения воспитанников "Аякса", однако в июле 2017 года полузащитник перенес сердечный приступ на поле и получил необратимые повреждения головного мозга. Позже стало известно, что состояние молодого игрока могло быть не таким критическим, если бы клубные врачи раньше использовали дефибриллятор.

УНИАН ранее сообщал о том, что легендарный вратарь Касильяс восстановился после инфаркта и заявил о намерении стать руководителем испанского футбола.