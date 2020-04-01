Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы могут пройти без зрителей

В УЕФА хотят доиграть сезон, даже если придется вводить ограничения.

В УЕФА продолжают работать над календарем нынешнего футбольного сезона, который был остановлен из-за пандемии коронавируса.

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Как сообщает The Independent, это также касается финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Ранее решающие поединки были перенесены, а базовыми датами, по данным СМИ, остаются 24 и 27 июня. При этом велика вероятность, что завершить сезон к этим датам не получится, если пандемия не пойдет на спад, поэтому точные сроки проведения соревнований остаются под вопросом.

Одним из сценариев является проведение финальных поединков еврокубков без зрителей, если этого будет требовать ситуация. Финал ЛЧ запланировано провести в Стамбуле (Турция), а ЛЕ - в Гданське (Польша).

Стоит отметить, что Лига чемпионов и Лига Европы были остановлены еще 13 марта. Тогда были перенесены все оставшиеся ответные матчи 1/8 финала ЛЧ, которые должны были пройти 17 и 18 марта, все ответные матчи 1/8 финала ЛЕ, которые были запланированы на 19 марта, а также матчи 1/4 финала Юношеской лиги УЕФА (17 и 18 марта).

Практически весь европейский футбол в настоящий момент находится на карантине. Матчи продолжаются только в Беларуси.

В среду, 1 апреля, УЕФА проведет конференцию, на которой обсудит ситуацию и дальнейший план действий.

УНИАН ранее сообщал о том, что УЕФА не будет вмешиваться в национальные чемпионаты после их возобновления.