УЕФА не будет вмешиваться в национальные чемпионаты после их возобновления

Организация не будет вмешиваться в процесс.

Все футбольные ассоциации смогут самостоятельно определить сроки завершения национальных чемпионатов.

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Об этом сообщил вице-президент УЕФА Микеле Ува в комментарии AS.

"Каждая ассоциация будет самостоятельно принимать решения по своим чемпионатам, определять сроки завершения, чемпиона и тех, кто повысится или понизится в классе.

УЕФА только назначит дату, к которой должны быть предоставлены списки команд, которые будут играть в следующем сезоне еврокубков", - заявил Ува.

Напомним, практически все футбольные турниры были остановлены из-за пандемии коронавируса, а Евро-2020 был перенесен на следующий год.

1 апреля УЕФА проведет очередную конференцию с членами-ассоциациями, чтобы обсудить дальнейший план действий.

УНИАН ранее сообщал о том, что УЕФА может возобновить УПЛ и еще 11 чемпионатов летом.