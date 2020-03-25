Месси и Гвардиола перечислили крупные суммы на борьбу с коронавирусом

Футболист и тренер сделали щедрые пожертвования.

Звездный аргентинский нападающий Лионель Месси и главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола пожертвовали по одному миллиону евро на борьбу с коронавирусом в Барселоне.

Месси перечислил деньги каталонской больнице Hospital Clinic, которая занимается изучением коронавируса.

Об этом Hospital Clinic сообщила в Twitter.

"Большое спасибо за поддержку, Лео", - говорится в сообщении.

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Издание sport.es также сообщает о том, что Месси сделал ряд пожертвований аргентинским клиникам.

Источник также сообщает, что Гвардиола передал свои деньги Объединению врачей Барселоны на закупку необходимого оборудования и медицинских материалов.

В Испании коронавирусом заразились почти 40 тысяч человек.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что звезды "Баварии" пожертвовали крупные суммы на борьбу с коронавирусом.