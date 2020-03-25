Месси и Гвардиола перечислили крупные суммы на борьбу с коронавирусом
Звездный аргентинский нападающий Лионель Месси и главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола пожертвовали по одному миллиону евро на борьбу с коронавирусом в Барселоне.
Месси перечислил деньги каталонской больнице Hospital Clinic, которая занимается изучением коронавируса.
Об этом Hospital Clinic сообщила в Twitter.
"Большое спасибо за поддержку, Лео", - говорится в сообщении.
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Издание sport.es также сообщает о том, что Месси сделал ряд пожертвований аргентинским клиникам.
Источник также сообщает, что Гвардиола передал свои деньги Объединению врачей Барселоны на закупку необходимого оборудования и медицинских материалов.
В Испании коронавирусом заразились почти 40 тысяч человек.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что звезды "Баварии" пожертвовали крупные суммы на борьбу с коронавирусом.