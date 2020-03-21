Звезды Баварии пожертвовали крупные суммы на борьбу с коронавирусом
Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски и его супруга Анна пожертвовали один миллион евро на борьбу с коронавирусом.
Левандовски присоединился к благотворительной акции #WeKickCorona, которую запустили его одноклубники Леон Горетцка и Йозуа Киммих.
Горетцка и Киммих также пожертвовали один миллион евро социальным и благотворительным организациям.
Читайте также"Пожалуйста, мойте руки": знаменитые футбольные тренеры дали советы по борьбе с коронавирусом (видео)
"Мы все знаем о сложной ситуации, и сегодня мы все играем за одну команду. Давайте будем сильными в этой борьбе. Если мы можем кому-то помочь, давайте сделаем это", - цитирует Левандовски Bild.
Также известно, что к борьбе с коронавирусом присоединились немецкие футболисты Юлиан Дракслер (ПСЖ), Юлиан Брандт ("Боруссия"), Бенедикт Хеведес ("Локомотив") и другие.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что борьбу коронавирусу объявил Златан Ибрагимович.