Звезды Баварии пожертвовали крупные суммы на борьбу с коронавирусом

Роберт Левандовски с супругой перечислили миллион евро.

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски и его супруга Анна пожертвовали один миллион евро на борьбу с коронавирусом.

Левандовски присоединился к благотворительной акции #WeKickCorona, которую запустили его одноклубники Леон Горетцка и Йозуа Киммих.

Горетцка и Киммих также пожертвовали один миллион евро социальным и благотворительным организациям.

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"Мы все знаем о сложной ситуации, и сегодня мы все играем за одну команду. Давайте будем сильными в этой борьбе. Если мы можем кому-то помочь, давайте сделаем это", - цитирует Левандовски Bild.

Также известно, что к борьбе с коронавирусом присоединились немецкие футболисты Юлиан Дракслер (ПСЖ), Юлиан Брандт ("Боруссия"), Бенедикт Хеведес ("Локомотив") и другие.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что борьбу коронавирусу объявил Златан Ибрагимович.