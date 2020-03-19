Футболист Ман Сити Зинченко во время карантина тренируется со своей девушкой (видео)
11:12, 19 марта 2020Футбол
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Влада Седан помогает Александру Зинченко поддерживать форму.
Александр Зинченко и Влада Седан / фото: instagram.com/zinchenko_96
Футболист сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко во время карантина поддерживает форму, тренируясь со своей девушкой Владой Седан.
Соответствующее видео Седан выложила в Instagram.
На видео Зинченко тренирует прием мяча и удары по воротам после навесов от девушки.
"Мои подачи лучше, чем его. Кто-то может помочь мне найти бомбардира получше, чем этот парень?", - написала Седан под видео.
Как сообщал УНИАН, ранее Зинченко показал пустые полки супермаркета в Манчестере.
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