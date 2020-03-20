Президент Сербии пригрозил арестом известному футболисту из-за нарушения условий карантина

Лука Йович прилетел в Сербию, чтобы поздравить с днем рождения свою подругу.

Президент Сербии Александр Вучич пригрозил арестом форварду "Реала" Луке Йовичу, который нарушил условия карантина.

Йович сперва прервал двухнедельный карантин в "Реале", чтобы отправиться в Сербию на день рождения своей подруги. Затем футболист нарушил множество предписаний правительства Сербии, направленных на борьбу с коронавирусом.

"Если Йович покинет свою квартиру, то будет арестован. Я думаю, что он сожалеет о своих действиях, но он должен понимать, что жизни наших граждан важнее его миллионов", - сказал Вучич, передает Marca.

Ситуацию также прокомментировала вице-президент Сербии Ана Брнабич:

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"К сожалению, наши футбольные звезды подают плохой пример. Они зарабатывают миллионы и думают, что могут игнорировать приказ об обязательной самоизоляции по возвращению домой".

Йович же заявил, что ему не рассказали об условиях карантина в Сербии:

"Мне жаль, что некоторые люди не выполнили свою работу должным образом и не предоставили мне необходимые инструкции о том, как вести себя во время изоляции".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что футболист "Челси" нарушил условия карантина.