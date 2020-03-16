Челси оштрафует футболиста из-за нарушения условий карантина (фото)
18:47, 16 марта 2020Футбол
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Полузащитник Мэйсон Маунт нарушил требование клуба по самоизоляции.
Мэйсон Маунт / REUTERS
Футболист "Челси" Мэйсон Маунт нарушил условия карантина и будет оштрафован клубом.
Об этом сообщает Mirror.
В связи с тем, что коронавирусом заразился игрок "Челси" Каллум Хадсон-Одои, всех футболистов клуба обязали самоизолироваться на двухнедельный карантин.
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Однако в прошлое воскресенье Маунт был замечен в футбольном центре Трент-Парк, где тренировался вместе с другим английским футболистом Декланом Райсом.
"Они играли в футбол пять на пять или шесть на шесть", - рассказал очевидец.
"Челси" разозлило столь безответственное поведение игрока, ему грозит штраф.
В текущем сезоне на счету Маунта 6 голов в 41 матче за "Челси" во всех турнирах.
фото: mirror.co.uk
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