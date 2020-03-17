Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы могут пройти летом: СМИ назвали даты

Решающие матчи еврокубков будут зависеть от дальнейшего развития ситуации с коронавирусом.

Финальные поединки Лиги чемпионов и Лиги Европы могут состояться в конце июня.

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Об этом сообщает испанское издание Marca со ссылкой на собственные источники в УЕФА.

Такое решение было принято на минувшем заседании организации. Финал Лиги Европы должен пройти 24 июня, а решающая игра Лиги чемпионов - 27 июня.

При этом гарантировать, что все будет именно так, УЕФА пока не может, так как для этого должен начаться спад мировой пандемии коронавируса, что позволит возобновить чемпионаты в европейских странах, который ушли на карантин.

По итогам заседания УЕФА опубликовал официальное заявление, в котором не подтвердил даты финалов, но сообщил о планах завершить все внутренние и еврокубковые турниры до 30 июня 2020 года, если ситуация с пандемией улучшится. В противном случае вероятно, что еврокубки будут доиграны уже после 30 июня.

УНИАН ранее также сообщал о том, что УЕФА перенес Евро-2020 на следующий год.