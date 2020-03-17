УЕФА официально объявил о переносе Евро-2020: все подробности

Турнир планировалось провести следующим летом, однако он был перенесен на год.

УЕФА официально объявил о переносе чемпионата Европы-2020 по футболу на лето следующего года.

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Об этом сообщила пресс-служба организации.

ЧЕ состоится в 2021-м году с 11 июня по 11 июля. Турнир будет проходить, как и планировалось, в ряде городов по всему континенту.

Таким образом, у национальных чемпионатов появится время, чтобы завершить клубный сезон, который был приостановлен в большинстве стран, а также в Лиге чемпионов и Лиге Европы из-за пандемии коронавируса.

Все соревнования под эгидой УЕФА, в том числе товарищеские поединки клубов и сборных, отложены на время карантина. Игры плей-офф отбора на Евро-2020, которые были запланированы на конец марта, могут состояться во время международной паузы в начале июня, если ситуация с пандемией начнет меняться в лучшую сторону.

"Мы руководим спортом, за которым следит огромное количество людей, но сейчас у нас появился невидимый враг, который быстро распространяется по планете. Именно в такие моменты футбольное сообщество должно проявить ответственность, единство, солидарность и альтруизм.

Здоровье фанатов, персонала и футболистов - наш приоритет. УЕФА предложил ряд вариантов, чтобы благополучно завершить этот сезон. Я горжусь реакцией коллег на эту ситуацию. Мы все понимали, что надо идти на жертвы ради лучшего решения", - заявил президент УЕФА Александер Чеферин.

УНИАН ранее сообщал о том, что УЕФА официально приостановил Лигу чемпионов и Лигу Европы.