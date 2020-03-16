Настоящий шедевр: колумбийский футболист забил фантастический гол в чемпионате Турции (видео)

В Турции продолжают играть в футбол, несмотря на коронавирус.

Невероятно эффектный гол был забит в матче 26-го тура турецкой Суперлиги между "Денизлиспором" и "Генчлербирлиги".

Его автором стал колумбийский нападающий Уго Родаллега.

На 54-й минуте игры футболист "Денизлиспора" отдал передачу на правый фланг на Родаллегу, который в касание из-за пределов штрафной пробил по воротам. Колумбийцу удалось перебросить голкипера и отправить мяч в дальний угол.

Этот гол в итоге еще и принес его команде победу.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что в Германии вратарь отбил пять пенальти за матч.