"Лучший в истории": вратарь из четвертой лиги Германии отбил пять пенальти за матч (видео)
Голкипер немецкого клуба "Саарбрюккен" Даниэль Батц стал героем поединка Кубка Германии, отразив пять пенальти.
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Команда Батца, представляющая четвертый дивизион чемпионата Германии, встречалась в кубковом четвертьфинале с "Фортуной" и одержала победу в серии пенальти - 1:1, 7:6.
На 83-й минуте "Фортуна" получила право пробить пенальти, но Батц справился с ударом Роувена Хеннингса.
В серии пенальти 29-летний голкипер "Саарбрюккена" отразил еще четыре 11-метровых и принес своей команде путевку в полуфинал.
"Действительно лучший в истории", "Гениальный Батцмен", "Невероятное выступление", - пишут болельщики в Twitter, где видео с сэйвами Батца опубликовал официальный аккаунт Кубка Германии.
Daniel Batz. The man. The myth. The legend.— The DFB-Pokal (@DFBPokal_EN) March 3, 2020
5 (FIVE) penalties saved in one cup tie. You've never seen the like 🐐#FCSF95pic.twitter.com/wI6KsIQeR2
УНИАН ранее сообщал о том, что парагвайский вратарь забил курьезный гол в свои ворота.