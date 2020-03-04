"Лучший в истории": вратарь из четвертой лиги Германии отбил пять пенальти за матч (видео)

Даниэль Батц прославился на всю Европу всего за один поединок.

Голкипер немецкого клуба "Саарбрюккен" Даниэль Батц стал героем поединка Кубка Германии, отразив пять пенальти.

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Команда Батца, представляющая четвертый дивизион чемпионата Германии, встречалась в кубковом четвертьфинале с "Фортуной" и одержала победу в серии пенальти - 1:1, 7:6.

На 83-й минуте "Фортуна" получила право пробить пенальти, но Батц справился с ударом Роувена Хеннингса.

В серии пенальти 29-летний голкипер "Саарбрюккена" отразил еще четыре 11-метровых и принес своей команде путевку в полуфинал.

"Действительно лучший в истории", "Гениальный Батцмен", "Невероятное выступление", - пишут болельщики в Twitter, где видео с сэйвами Батца опубликовал официальный аккаунт Кубка Германии.

Daniel Batz. The man. The myth. The legend.



5 (FIVE) penalties saved in one cup tie. You've never seen the like 🐐#FCSF95pic.twitter.com/wI6KsIQeR2 — The DFB-Pokal (@DFBPokal_EN) March 3, 2020

УНИАН ранее сообщал о том, что парагвайский вратарь забил курьезный гол в свои ворота.