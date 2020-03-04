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"Лучший в истории": вратарь из четвертой лиги Германии отбил пять пенальти за матч (видео)

11:39, 04 марта 2020
Футбол
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Батц вывел Саарбрюккен в полуфинал Кубка Германии / фото: fc-saarbruecken.de

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Команда Батца, представляющая четвертый дивизион чемпионата Германии, встречалась в кубковом четвертьфинале с "Фортуной" и одержала победу в серии пенальти - 1:1, 7:6.

На 83-й минуте "Фортуна" получила право пробить пенальти, но Батц справился с ударом Роувена Хеннингса.

В серии пенальти 29-летний голкипер "Саарбрюккена" отразил еще четыре 11-метровых и принес своей команде путевку в полуфинал.

"Действительно лучший в истории", "Гениальный Батцмен", "Невероятное выступление", - пишут болельщики в Twitter, где видео с сэйвами Батца опубликовал официальный аккаунт Кубка Германии.

УНИАН ранее сообщал о том, что парагвайский вратарь забил курьезный гол в свои ворота.

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