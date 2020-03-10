Автор трех голов в ворота Динамо признан лучшим игроком месяца в УПЛ

Владислав Супряга победил в голосовании болельщиков.

Форвард "Днепра-1" Владислав Супряга признан лучшим игроком украинской Премьер-лиги по итогам февраля.

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Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

В голосовании принимали участие также Евгений Смирный ("Колос"), Беньямин Вербич ("Динамо"), Марлос ("Шахтер"), Андрей Тотовицкий ("Десна"), Руслан Степанюк ("Ворскла"), Заури Махарадзе ("Заря") и Сергей Борзенко ("Львов"), которых выбрал экспертный совет лиги.

Супряга набрал 29% голосов болельщиков и занял первое место, а в тройку вошли Махарадзе (20%) и Степанюк (19%).

Форвард "Днепра-1" в феврале стал автором хет-трика в ворота "Динамо" (3:1), а также забил гол "Карпатам" (1:1). Права на Супрягу принадлежат киевскому клубу, а за днепрян он выступает на правах аренды.

Лучшим тренером месяца стал наставник "Ворсклы" Юрий Максимов. Полтавчане обыграли "Шахтер" (1:0), а также были близки к тому, чтобы отобрать очки у "Динамо" (1:2).

Ранее УНИАН публиковал таблицу УПЛ по итогам первого этапа чемпионата.