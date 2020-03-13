Одна из сильнейших футбольных лиг мира АПЛ остановила сезон: озвучены сроки

Чемпионат Англии приостановлен из-за коронавируса.

Английская Премьер-лига объявила о решении приостановить сезон в связи с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщает официальный сайт АПЛ.

Чемпионат Англии приостановлен до 4 апреля. Он возобновится, если это будет возможно в соответствии с медицинскими рекомендациями.

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Также отложены матчи низших английских дивизионов - Чемпионшипа, Лиги 1 и Лиги 2.

"В этой беспрецедентной ситуации мы тесно сотрудничаем с нашими клубами, правительством, ФА и хотим гарантировать здоровье и благополучие игроков, сотрудников и болельщиков", - заявил исполнительный директор АПЛ Ричард Мастерс.

Напомним, ранее стало известно о том, что коронавирусом заболели главный тренер "Арсенала" Микель Артета и полузащитник "Челси" Каллум Хадсон-Одои.

Как сообщал УНИАН, днем ранее был приостановлен также чемпионат Испании. Кроме того, временно остановлены чемпионаты Италии и Франции.