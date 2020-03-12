По примеру итальянцев: в Испании остановили футбольный чемпионат
13:54, 12 марта 2020Футбол
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Из-за коронавируса матчи Ла Лиги приостановлены как минимум на две недели.
Стадион Камп Ноу / REUTERS
Руководство испанской Ла Лиги приняло решение временно остановить чемпионат.
Об этом сообщает официальный сайт чемпионата Испании.
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Данное решение было принято в связи с новостью о том, что мадридский "Реал" отправился на карантин, а также возможным заражением игроков других клубов.
Чемпионат остановлен как минимум на ближайшие два тура.
Напомним, ранее был приостановлен чемпионат Италии, а во Франции было принято решение о том, что до 15 апреля матчи будут проходить при пустых трибунах. Часть матчей пройдет без зрителей и в немецкой Бундеслиге.
Как сообщал УНИАН, ранее УЕФА перенес два итальянско-испанских матча в Лиге Европы.
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