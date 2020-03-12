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По примеру итальянцев: в Испании остановили футбольный чемпионат

13:54, 12 марта 2020
Футбол
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Стадион Камп Ноу / REUTERS

Об этом сообщает официальный сайт чемпионата Испании.

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Данное решение было принято в связи с новостью о том, что мадридский "Реал" отправился на карантин, а также возможным заражением игроков других клубов.

Чемпионат остановлен как минимум на ближайшие два тура. 

Напомним, ранее был приостановлен чемпионат Италии, а во Франции было принято решение о том, что до 15 апреля матчи будут проходить при пустых трибунах. Часть матчей пройдет без зрителей и в немецкой Бундеслиге.

Как сообщал УНИАН, ранее УЕФА перенес два итальянско-испанских матча в Лиге Европы.

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