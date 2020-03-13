Коронавирус добрался до АПЛ: заразились тренер Арсенала и футболист Челси

Микель Артета и Каллум Хадсон-Одои заболели коронавирусом.

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета и полузащитник "Челси" Каллум Хадсон-Одои заболели коронавирусом.

Об этом сообщают официальные сайты "Арсенала" и "Челси".

И Артета, и Хадсон-Одои прошли тесты на коронавирус, которые дали положительный результат.

В "Арсенале" объявили, что база команды закрыта, а сотрудники, которые контактировали с Артетой в последнее время, находятся в изоляции. Первая команда "канониров", тренерский штаб, а также многие сотрудники клубной базы помещены на карантин. В помещениях базы и академии клуба будут проведены процедуры дезинфекции.

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"Очень разочарован, но я решил пройти тест, когда плохо себя почувствовал. Вернусь к работе, как только мне разрешат сделать это", - сказал Артета.

Несколько ближайших матчей "Арсенала" будут перенесены.

Что касается "Челси", то игроки, тренерский штаб и персонал клуба будут самоизолированы. Те, кто не контактировал с Хадсоном-Одои, вернутся к работе в ближайшие дни.

"В понедельник утром у Каллума наблюдались симптомы незначительной простуды, с этого дня в целях предосторожности он не посещал тренировочную базу. Несмотря на положительный результат теста, Каллум чувствует себя хорошо и ждет с нетерпением возвращения к тренировкам", - говорится в заявлении "Челси".

Как сообщал УНИАН, ранее в мадридском "Реале" ввели карантин из-за коронавируса.