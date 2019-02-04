Черный кот, прервавший на несколько минут матч английской Премьер-лиги, стал звездой соцсетей (видео)

"Кота-форварда" оценили в 6,5 миллиона фунтов.

Смешной случай произошел во время матча 25-го тура английской Премьер-лиги между "Эвертоном" и "Вулверхэмптоном".

Посреди поединка на газоне стадиона появился черный кот, который продолжал расхаживать по полю в течение целых двух минут. Никто так и не решился прервать дебют животного в футболе.

This is NOT a joke! A black cat halted play between Everton and Wolves for two minutes by charging from one end of the pitch to the other! 😆🐈



We all know a cat lover who will love this 😊 pic.twitter.com/r9uD3F3qQf — Soccer AM (@SoccerAM) February 2, 2019

Выполнив большой объем беговой работы на разных участках поля, кот самостоятельно покинул "Гудисон Парк". Животное стало героем для местных болельщиков, которые пошутили из-за эпизода в Twitter.

Некоторые из фанатов даже приписали коту позицию форварда и оценил его стоимость в 6,5 миллиона фунтов. Другие в шутку предложили установить статую в честь новой звезды английского футбола.

В отличие от кота, игроки "Эвертона" провалили этот поединок, уступив дома со счетом 1:3.

Until a more professional one turns up... pic.twitter.com/d6AxFDkb2k — Kev Robinson (@KevsXe) February 2, 2019

После 25 тура "Эвертон" с 33 очками расположился на девятой позиции в Премьер-лиге. "Вулверхэмптон" с 38 баллами находится на две ступеньки выше.