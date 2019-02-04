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Черный кот, прервавший на несколько минут матч английской Премьер-лиги, стал звездой соцсетей (видео)

16:04, 04 февраля 2019
Футбол
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Кот стал звездой футбольного вечера / скриншот

Посреди поединка на газоне стадиона появился черный кот, который продолжал расхаживать по полю в течение целых двух минут. Никто так и не решился прервать дебют животного в футболе.

Выполнив большой объем беговой работы на разных участках поля, кот самостоятельно покинул "Гудисон Парк". Животное стало героем для местных болельщиков, которые пошутили из-за эпизода в Twitter.

Некоторые из фанатов даже приписали коту позицию форварда и оценил его стоимость в 6,5 миллиона фунтов. Другие в шутку предложили установить статую в честь новой звезды английского футбола.

В отличие от кота, игроки "Эвертона" провалили этот поединок, уступив дома со счетом 1:3.

После 25 тура "Эвертон" с 33 очками расположился на девятой позиции в Премьер-лиге. "Вулверхэмптон" с 38 баллами находится на две ступеньки выше.

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Теги: #кот на футбольном поле#АПЛ