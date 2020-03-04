"Нужно уходить": Михайличенко объяснил решение Динамо продать Кадара

Венгерский защитник не хотел играть в команде.

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко затронул тему трансфера центрального защитника Тамаша Кадара в китайский "Шаньдун Лунэн".

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Специалиста цитирует Tribuna.com.

"Почему Кадар покинул команду? Чтобы играть в "Динамо", нужно не просто подписать контракт. Если нет желания играть в "Динамо", нужно уходить. Поэтому Кадар играет в Китае".

Также Михайличенко подвел итоги победного поединка с "Колосом" (2:0) в 21-м туре УПЛ:

"Игру можно оценить по-разному. С точки зрения результата удовлетворены. С точки зрения содержания игры, она получилась неоднородной. Она была не той, которую мы ожидали. После игры в Днепре нужно было освежить состав. У нас сейчас 5 матчей за 17 дней. Сейчас такие поля, такие нагрузки, что нужна ротация.

Когда мы были в большинстве, можно было сыграть намного быстрее и разнообразнее впереди. Но это давление результата наложило свой отпечаток. Это вполне объяснимо".

"Динамо" набрало 42 очка и продолжает борьбу с "Зарей" за второе место в турнирной таблице УПЛ.

УНИАН ранее публиковал видеообзор матча "Динамо" - "Колос".