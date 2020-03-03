Динамо - Колос: обзор и полное видео матча УПЛ

Киевляне принимали шестую команду чемпионата.

В стартовом матче 21-го тура чемпионата Украины "Динамо" на "Олимпийском" играло с "Колосом".

УПЛ, 21-й тур

"Динамо" - "Колос" - 2:0

Голы: Соль, 40, Цыганков, 54

"Динамо": Бойко, Кендзера, Попов, Шабанов, Караваев, Кадири, Цыганков, Шапаренко (Шепелев, 31), Дуэлунд (Цитаишвили, 87), Де Пена (Вербич, 52), Соль

"Колос": Волынец, Ефремов, Гавриш, Петров, Емец, Богданов, Ориховский (Милько, 82), Ильин (Морозко, 63), Задоя, Вильхамссон, Лысенко (Кожушко, 46)

Предупреждения: Шапаренко, Шабанов, Соль - Петров, Емец, Ефремов

Удаление: Задоя, 45+2

Обзор матча

Полное видео матча

YouTube-канал "Динамо"

УНИАН ранее сообщал о том, где смотреть матчи 21-го тура УПЛ.

"Динамо" в предыдущем туре потерпело поражение от "Днепра-1" - 1:3. В то же время "Колос" со счетом 2:1 одолел "Карпаты".

Киевляне на данный момент занимают лишь третье место в турнирной таблице УПЛ. У "Динамо" в активе 39 очков. "Колос" (26 очков) идет шестым, опережая ближайших преследователей в борьбе за топ-6 на 4 очка.

В рамках первого круга "Динамо" удалось разгромить "Колос" со счетом 4:0.