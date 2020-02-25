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"Следим за ситуацией": в УЕФА заговорили о возможной отмене Евро-2020

21:23, 25 февраля 2020
Футбол
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REUTERS

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Об этом заявил вице-президент УЕФА Мишель Ува, которого цитирует Sport Finding.

"Мы заняли выжидательную позицию и следим за ситуацией во всех странах. Футбол должен подчиняться реалиям, которые есть в каждом отдельном государстве. Стараемся не останавливать турниры. Соревнования будут прерваны или отменены в случае ухудшения ситуации в целом", - заявил Ува.

В первую очередь речь идет об Италии, так как Рим должен принять матч открытие Евро-2020 и часть поединков группового этапа. 

Напомним, Италия стала четвертым крупнейшим очагом коронавируса в мире. Ранее из-за коронавируса в Италии отменили часть матчей национального первенства.

Финальная часть чемпионата Европы пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы.

УНИАН ранее сообщал о том, что матч итальянского клуба в Лиге Европы пройдет без зрителей из-за коронавируса.

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